سناء محمد هشام عزو غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة، سناء محمد هشام عزو (مواليد عام 2005، سوريّة)، التي غادرت بتاريخ 01/10/2023 منزلها الكائن في محلّة الحمراء إلى محلّة طريق الجديدة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.