مطلق النار على الشاب في شكا يسلم نفسه إلى مخابرات الجيش

مطلق النار على الشاب في شكا يسلم نفسه إلى مخابرات الجيش

سلم المدعو "م.ع" من بلدة تلة العرب في أنفه نفسه إلى مخابرات الجيش.



ويذكر أنه كان قد أقدم منذ أيام على إطلاق النار بإتجاه المدعو "س.س" في محلة شكا وأصابه بطلق ناري في عنقه، وذلك نتيجة خلافات سابقة.



ولا يزال الجريح يرقد في المستشفى وحالته حرجه للغاية.

