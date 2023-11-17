سلسلة مداهمات لـ"الريجي"... وضبط المزيد من المنتجات التبغية المهربة والمزورة

نفّذت دوريات جهاز مكافحة التهريب في إدارة "الريجي"، مداهمات في مناطق الشياح والدورة وبرج حمود وسد البشرية والمطيلب ومزرعة يشوع والزلقا، وضبطت خلالها كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور بالإضافة إلى السيجار والسجائر الالكترونية vape.

وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

وتندرج هذه الضبطيات في إطار جهود "الريجي" المتواصلة لمكافحة التهريب".