سرق سيارة من الشويفات فأوقف بعد ساعة على حاجز ضهر البيدر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي اشتبهوا بسيّارة نوع "مرسيدس" لون صحراوي، وذلك في تمام السّاعة 7:00 من صباح تاريخ 05-11-2023، متّجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها: م. د. (من مواليد عام 1988، لبنانيّ).



ولفتت الى أنه من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة الساعة 6،00 صباحًا من محلّة الشويفات بالتاريخ ذاته.



واشارت الى أنه تمّ تسليم السيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. د.)، وأودع مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على اشارة القضاء المختصّ.