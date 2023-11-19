ثلاثة جرحى بحادث سير في جعيتا

توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود... وضبط كمية كبيرة منها بحوزتهما

توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود... وضبط كمية كبيرة منها بحوزتهما

خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ"الجمهورية": ما يُحكى عن حرب استباقية اسرائيلية ضدّ لبنان لا ينسجم مع الواقع