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شعبة المعلومات توقف أحد المشتبهين بجرائم سرقة مرايا سيارات... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2023-11-20 | 09:20
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شعبة المعلومات توقف أحد المشتبهين بجرائم سرقة مرايا سيارات... هل وقعتم ضحية أعماله؟
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّرقة على كلّ الأراضي اللّبنانية، وبعد أن حصلت جرائم عدّة طالت "مرايا خارجية لسيّارات" في مناطق عدّة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، كُلِّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها في مواقع حصول السرقات، حيث تبيّن قيام شخصين بتنفيذ تلك السرقات، على متن درّاجة آليّة.
وبتاريخ 17/11/2023، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف أحد المشتبهين في محلّة الحمراء، وهو المدعو: - ح. ع. ر. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ خمس عمليات سرقة مرايا من سيارات، وبيعها في محلّة شاتيلا. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت هذه المديريّة العامّة صورة الموقوف، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بشعبة المعلومات - فرع بيروت على الرقم 307728-01، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
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