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قوى الأمن: توقيف عنصرين من عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية نفذت عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
2023-11-22 | 04:47
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قوى الأمن: توقيف عنصرين من عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية نفذت عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان
قوى الأمن: توقيف عنصرين من عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية نفذت عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان
حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب مواطنين بقوة السلاح من قبل عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية في عدة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان. وعلى الأثر، كثفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في أماكن حصول هذه العمليات، وقد تبين لشعبة المعلومات أن الفاعلين يستخدمون لهذه الغاية سيارة رباعية الدفع نوع "تويوتا FJ CRUISER" لون فضي دون لوحات.
ونتيجة المتابعة والإستقصاءات والتحريات، توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم:
- ر. ن. ج. (مواليد عام 1999، لبناني) الرأس المدبر للعصابة
- ز. ص. (مواليد عام 1992، سوري).
وبتاريخي 13و14-11-2023، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصد الأول في محلة صفير على متن السيارة رباعية الدفع المستخدمة في عمليات السلب، حيث نفذت القوة كمينًا محكمًا في المحلة أسفر عن توقيفه وضبطت مسدسه الحربي، وبتفتيش المركبة الآلية عثر بداخلها على مظروف فارغ ومبلغ مالي ولوحات أجنبية. كما أوقفت الثاني في محلة التبانة وضبط بحوزته مبلغ مالي مزيف ومخدرات وهاتف مسلوب.
وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح بالإشتراك مع شخص ثالث (العمل جار لتوقيفه) منتحلين صفة أمنية في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان: كورنيش النهر - المنارة - الدورة - المكلس - أنطلياس - ضبية - نهر إبراهيم - جونيه - جبيل وغيرها. كما اعترف الثاني بتعاطيه المخدرات وحيازته المبلغ المالي المزيف من مخيم البداوي بهدف تصريفه.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص.
لذلك، وبناءً لإشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الإتصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرقم: 513732-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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