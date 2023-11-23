الرصاص الطائش أصاب سيارات في وادي النحلة وجبل البداوي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الرصاص الطائش الذي أطلق من مناطق طرابلسية عدة، في الهواء، ابتهاجا باستشهاد شبان من طرابلس في غارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني، أصاب سيارات قبل قليل في البداوي، منها سيارة الشاب (إ. س.) الذي كان يقود سيارته في شارع رئيسي في جبل البداوي، ما ادى الى تحطيم زجاجها ولم يصب السائق باي أذى، واخرى كانت متوقفة امام منزل ال الشيخ في وادي النحلة، ما ادى الى تحطيم زجاجها أيضا.



يذكر ان الجيش اللبناني ينفذ انتشارا في طرابلس لمنع إطلاق الرصاص بالتزامن مع الدعوات من رجال الدين إلى ضرورة التوقف عن إطلاق الرصاص ومنعه حفاظا على سلامة المواطنين.