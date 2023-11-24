لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

أعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن "قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق لناس".



وقال في تصريح: "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه"، مشيرا الى أن "أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة".



وشدد "على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".