الجيش كمن لعصابة سلب بقوة السلاح في محيط رياق... واصابة احد المطلوبين بعد تبادل لاطلاق النار

كمنت عناصر من الجيش اللبناني ليل أمس في محيط بلدة رياق لعصابة تشليح وعمليات سلب بقوة السلاح.



وخلال الكمين، حصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر الدورية والعصابة المسلحة، مما أدّى الى وقوع جريح من بين المطلوبين، أدخل على اثرها الى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك لتلقي العلاج.