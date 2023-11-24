هدنة غزة عكست هدوءاً حذراً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان

عكست الهدنة الموقتة في قطاع غزة هدوءاً حذراً على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.



فكيف تبدو الصورة في البلدات الحدودية الجنوبية؟