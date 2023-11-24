القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية

القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية



أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان قراره الإتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت والملاحق أيضًا من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بموضوع إطلاقه النار على مدخل السفارة الأميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.



واتهم صوان الموقوف خليل بجناية محاولة القتل عمدًا بمقتضى المادة ٥٤٩/٢٠١ عقوبات وظن به بجنح المواد ٧٢ من قانون الأسلحة والذخائر و٣٧٩ و٧٣٣ عقوبات وهي تتعلق بحمل الأسلحة غير المرخصة والتحطيم والتمرد على السلطات العامة، وأحال الملف مع الموقوف على المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر للبدء بمحاكمته.