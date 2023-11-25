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إنقاذ ٧ مواطنين محاصرين بالثلوج على طريق عيناتا الأرز
أمن وقضاء
2023-11-25 | 14:13
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إنقاذ ٧ مواطنين محاصرين بالثلوج على طريق عيناتا الأرز
إنقاذ ٧ مواطنين محاصرين بالثلوج على طريق عيناتا الأرز
تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة ٣:٠٠ من بعد ظهر اليوم الواقع في ٢٥/١١/٢٠٢٣ بلاغًا يفيد عن وجود مواطنين إحتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز - كوع البحص.
وعلى الفور، توجه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيًا إلى الموقع المحدد وعملوا على إنقاذ ٧ مواطنين كانوا داخل السيارات وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكن العناصر، بعد جهود إستمرت حتى الساعة ٦:٣٠، من إنقاذهم ونقلهم إلى بر الأمان.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدفاع المدني
عيناتا
الأرز
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