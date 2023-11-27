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بعد أن اطلقوا النار من أسلحة صيد وأزعجوا المواطنين... قوى الأمن تتحرك

أمن وقضاء
2023-11-27 | 05:36
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بعد أن اطلقوا النار من أسلحة صيد وأزعجوا المواطنين... قوى الأمن تتحرك
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بعد أن اطلقوا النار من أسلحة صيد وأزعجوا المواطنين... قوى الأمن تتحرك

كثُرَت في الآونة الأخيرة، ضمن عدد من البلدات الشّوفيّة، مخالفات الصّيد البرّي التي يرتكبها أشخاصٌ مجهولون، ولا سيّما في أوقات الليل. فقد وردت شكاوى من مواطنين إلى فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، في هذا الصّدد، بحيث سجّلوا انزعاجهم من آلات يستخدمها الصيّادون لجذب الطّيور، ناهيك عن صوت إطلاق النّار من أسلحة الصّيد.

بتاريخ 16/11/2023 ، ونتيجةً للمتابعة والرصد للحدّ من هذه الظّاهرة، تمكّنت دورية من مخفر مزرعة الضهر التّابع للفصيلة المذكورة من توقيف ثلاثة أشخاص  في محلّة بكيفا، وهم كل من:

- م. غ. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)

- ج. ر. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)

- ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود، وفي حوزتهم بنادق صيد و ٢٧٥ خرطوشة من عيار ١٢ملم. وجعبتي  صيد وأربعة مصابيح إنارة ووصلات كهربائية ومولّد كهربائي وكاشف ليلي و"لايزر" وآلة لجذب الطيور. إضافةً إلى ضبط ثماني طرائد من نوع "السّمّن".

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعت أسلحة وأدوات الصيّد القضاء المختص.
 

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