القاصر نور حقوق غادرت مكان إقامتها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: نور محمود حقوق (مواليد عام 2007، سوريّة) التي غادرت بتاريخ 16/11/2023 مكان إقامتها في مخيّم قرية حياة للنازحين السوريين في بلدة عرسال، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 230036-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.