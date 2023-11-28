إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية



تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية.