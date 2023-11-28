تدابير سير غدا تزامنا مع جلسة للّجان النيابية المشتركة في مجلس النّواب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه ستُعقد جلسة للّجان النيابيّة المشتركة في مجلس النواب الساعة 10:30 من يوم الأربعاء 29-11-2023، لدراسة بعض المشاريع والقوانين.



ولفتت الى أنه سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة السابعة صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



وأضافت: "يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".