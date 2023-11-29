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الريجي ضبطت كميات من التبغ المهرب والسجائر الإلكترونية في البقاع
أمن وقضاء
2023-11-29 | 03:30
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الريجي ضبطت كميات من التبغ المهرب والسجائر الإلكترونية في البقاع
الريجي ضبطت كميات من التبغ المهرب والسجائر الإلكترونية في البقاع
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت في هذا الإطار كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية Vape بنتيجة عملية دهم في منطقتي عنجر وعلي النهري في البقاع.
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الريجي
البقاع
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