سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها

سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها



سرقت سيارة رباعية الدفع من نوع هيونداي Tucson موديل 2018 سوداء اللون ليلًا من أمام مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" في صيدا.



وفي التفاصيل، فقد سلم أحد المواطنين سيارته الجديدة لمكتب لتخليص المعاملات ليقوم بمعاملة تسجيل السيارة في النافعة، وبسبب الإزدحام الكبير، قام بركنها أمام مبنى "النافعة" قبل يوم لحجز مكان، حيث تشهد طوابيرًا للسيارات التي تنتظر دورها، ليأتي في الصباح ويتفاجأ بأن السيارة سرقت.



وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإن السبب الرئيسي لسرقة السيارات الحديثة الصنع، ولا سيما "كيا" و"هيونداي"، مرده لكونها غير مزودة من الشركة المصنعة بجهاز IMMOBILIZER، الذي يمنع تشغيل محرك السيارة بغير مفتاحها، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيارات القديمة الصنع.



من هنا، دعت قوى الأمن، عبر سلسلة بيانات، إلى اتخاذ بعض إجراءات الحماية، أهمها: تركيب أجهزة بطريقة إحترافية يصعب على السارق الوصول إليها كجهاز IMMOBILIZER أو جهاز GPS أو MINI GPS أو مفتاح سري لمنع تشغيل السيارة، أو وضع قفل المقود، إضافة إلى ركن السيارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مضاءة ومجهزة بكاميرات مراقبة.