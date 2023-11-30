الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها

أمن وقضاء
2023-11-30 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام &quot;النافعة&quot; في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها

سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها

سرقت سيارة رباعية الدفع من نوع هيونداي Tucson موديل 2018 سوداء اللون ليلًا من أمام مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" في صيدا.
 
وفي التفاصيل، فقد سلم أحد المواطنين سيارته الجديدة لمكتب لتخليص المعاملات ليقوم بمعاملة تسجيل السيارة في النافعة، وبسبب الإزدحام الكبير، قام بركنها أمام مبنى "النافعة" قبل يوم لحجز مكان، حيث تشهد طوابيرًا للسيارات التي تنتظر دورها، ليأتي في الصباح ويتفاجأ بأن السيارة سرقت. 
 
وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإن السبب الرئيسي لسرقة السيارات الحديثة الصنع، ولا سيما "كيا" و"هيونداي"، مرده لكونها غير مزودة من الشركة المصنعة بجهاز IMMOBILIZER، الذي يمنع تشغيل محرك السيارة بغير مفتاحها، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيارات القديمة الصنع. 
 
من هنا، دعت قوى الأمن، عبر سلسلة بيانات، إلى اتخاذ بعض إجراءات الحماية، أهمها: تركيب أجهزة بطريقة إحترافية يصعب على السارق الوصول إليها كجهاز IMMOBILIZER أو جهاز GPS أو MINI GPS أو مفتاح سري لمنع تشغيل السيارة، أو وضع قفل المقود، إضافة إلى ركن السيارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مضاءة ومجهزة بكاميرات مراقبة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

سرقة

سيارة رباعية الدفع

صيدا

خلال عملية توقيف أحد المطلوبين... حاول قتل عناصر دورية شعبة المعلومات فأصيب بطلق ناري وتوفي على الفور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-11-09

نفّذ أكثر من ١٥ عملية سرقة دراجة آلية في صيدا ومحيطها... هويّته كُشفت وهذا مصيره

LBCI
فنّ
2023-09-21

هل تعرّض نادر الاتات لمحاولة سرقة على طريق صيدا ليلاً؟

LBCI
امن وقضاء
2023-09-10

عصابة سرقة أسلاك وقطع كهربائية في صيدا في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
منوعات
10:29

عملية سرقة غريبة أثارت بلبلة... إليكم ما كان داخل الشاحنة المسروقة والمجرمة تحب الطعام اللذيذ؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-11-29

خلال عملية توقيف أحد المطلوبين... حاول قتل عناصر دورية شعبة المعلومات فأصيب بطلق ناري وتوفي على الفور

LBCI
أمن وقضاء
2023-11-29

هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تقدمت بإخبار ضد إعلاميين: سنلاحق كل مطبع ومتعامل مع العدو

LBCI
أمن وقضاء
2023-11-29

الريجي ضبطت كميات من التبغ المهرب والسجائر الإلكترونية في البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2023-11-28

تدابير سير غدا تزامنا مع جلسة للّجان النيابية المشتركة في مجلس النّواب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-07-13

ماذا سيحقق الحوار؟ (الجمهورية)

LBCI
اقتصاد
2023-11-29

وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023

LBCI
منوعات
2023-11-28

اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)

LBCI
منوعات
2023-11-28

أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه... ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:10

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
16:54

جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس

LBCI
أخبار دولية
16:30

بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية

LBCI
أخبار لبنان
15:14

معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين

LBCI
رياضة
14:00

نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:02

خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)

LBCI
فنّ
06:16

ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)

LBCI
منوعات
12:49

"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!

LBCI
خبر عاجل
13:53

معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر

LBCI
فنّ
06:13

بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)

LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
منوعات
10:52

في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
06:52

لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More