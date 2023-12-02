تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل

في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة حول نشاط شبكات لتسهيل الدّعارة والإتجار بالأشخاص في داخل أحد المباني في جلّ الدّيب، حيث تقوم هذه الشّبكات باستغلال عدد من الفتيات عبر تأمين زبائن لهن، لإقامة علاقات جنسيّة، لقاء مبالغ ماليّة.



ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في الشّرطة القضائية، من تحديد مكان تواجد أفراد /3/ شبكات. وبعمليّة نوعية ومتزامنة، تمّ توقيفهم. وهم:



ل. ع. (مواليد عام 1985، سوري)

ع. م. (مواليد عام 1986، سوريّة)

غ. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

ج. ط. (مواليد عام 1988، سوريّة)

إ. ق. (مواليد عام 1992، سوريّة) حسب أقوالها

ه. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

إ. ح. (مواليد عام 1995، سوريّة)

س. ح. (مواليد عام 1996، لبنانيّة)

ب. ش. (مواليد عام 1998، سوريّة)

ن. ال. ر. (مواليد عام 1999، سوريّة)

د. ك. (مواليد عام 2000، سوريّة)

ه. م. (مواليد عام 2002، سوريّة)

أ. ال. ال. (مواليد عام 2003، سوريّة)

ن. ك. (مواليد عام 2003، سوريّة) حسب أقوالها

ر. ح. (مواليد عام 2003، لبنانيّة)

أ. ع. (مواليد عام 2008، سوري)



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين.