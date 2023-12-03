إحباط عملية تهريب 38 شخصاً من الجنسية السورية عبر البحر (صور)

إليكم تفاصيل ما حصل...

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات الهجرة غير الشّرعية عبر البحر، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول اختباء مجموعة من الأشخاص من الجنسية السورية داخل مبنى في محلة وادي الريحان - عكار بانتظار تهريبهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت.



وبتاريخ 30-11-2023، داهمت قوة من المفرزة المكان المذكور، حيث ألقت القبض على 38 شخصا من الجنسية السورية بينهم 5 قُصَّر.



كما أوقفت كل من:



- ز. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

- ح. د. (مواليد عام 2004، لبناني)



وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.