انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة



علق عدد من الأشخاص على طريق عيناتا -الأرز ، والذين كانوا قد صعدوا إليها عن طريق بعض المسارب الفرعية ، قام مركز جرف الثلوج في عيناتا التابع لوزارة الاشغال العامة والنقل بالتوجه نحوهم ، حيث عمل فوراً على مساعدتهم وإخراج سيارتهم بواسطة الآليات والمعدات المناسبة، وليتم تقديم ما يلزم لهم .



لذلك، تذكر وزارة الاشغال العامة والنقل بأنها لطالما تناشد باستمرار المواطنين جميعاً -وطيلة موسم الثلوج الحالي -بضرورة تقيّدهم بالمناشدات الصادرة عنها، وبالتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة ، وذلك حفاظاً على سلامتهم ، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك ، فإن مخالفة البعض لتلك المناشدات او التوجيهات ، قد تشكل خطراً عليهم.



إن وزارة الاشغال العامة والنقل تناشد أيضاً جميع المعنيين بضرورة إقفال جميع الطرق والمسارب التي يمكن للبعض سلوكها الامر الذي قد يشكل خطرا على حياة بعض السالكين ، وخصوصا في حال وجود مرضى بينهم.