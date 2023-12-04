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انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة

أمن وقضاء
2023-12-04 | 03:34
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انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة
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انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة


علق عدد من الأشخاص على طريق عيناتا -الأرز ، والذين كانوا قد صعدوا إليها عن طريق بعض المسارب الفرعية ، قام  مركز جرف الثلوج في عيناتا التابع لوزارة الاشغال العامة والنقل بالتوجه نحوهم ، حيث عمل فوراً على مساعدتهم وإخراج سيارتهم بواسطة الآليات والمعدات المناسبة، وليتم  تقديم ما يلزم لهم .

لذلك، تذكر وزارة الاشغال العامة والنقل بأنها لطالما تناشد باستمرار المواطنين جميعاً -وطيلة موسم الثلوج الحالي -بضرورة تقيّدهم بالمناشدات الصادرة عنها،  وبالتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة ، وذلك حفاظاً على سلامتهم ، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك ، فإن مخالفة البعض لتلك المناشدات او التوجيهات ، قد تشكل خطراً عليهم.

إن وزارة الاشغال العامة والنقل تناشد أيضاً جميع المعنيين بضرورة إقفال جميع الطرق والمسارب التي يمكن للبعض سلوكها الامر الذي قد يشكل خطرا على حياة بعض السالكين ، وخصوصا في حال وجود مرضى بينهم.

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