توقيف شخص سرق سيارة من برج حمود واستخدمها في تنقلاته للإستحصال على المخدرات

توقيف شخص سرق سيارة من برج حمود واستخدمها في تنقلاته للإستحصال على المخدرات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخص مجهول الهوية بالتردد بشكل شبه يومي إلى مخيم شاتيلا بهدف الإستحصال على المخدرات.



ومن خلال المتابعة والرصد، كمنت له دورية من المفرزة في محلة أرض جلول/طريق الجديدة، وتمكنت من توقيفه على متن سيارة نوع "مرسيدس" تبين أنها مسروقة من محلة برج حمّود وتحمل لوحات مغايرة، ويدعى:

- ش. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات قضائية بجرائم: سرقة سيارات، سرقة منزل بواسطة الكسر والخلع، وتخريب.



كما ضبط بحوزته كمية من مادتي حشيشة والماريجوانا و"شفرة" وحقنة عدد /2/ لتعاطي المخدرات، و/50/ دولارًا أميركيًا مزيفة، و/3/ لوحات سيارات.



وسلم الموقوف مع المضبوطات والسيارة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء المختص.



