الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف شخص سرق سيارة من برج حمود واستخدمها في تنقلاته للإستحصال على المخدرات
أمن وقضاء
2023-12-04 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف شخص سرق سيارة من برج حمود واستخدمها في تنقلاته للإستحصال على المخدرات
توقيف شخص سرق سيارة من برج حمود واستخدمها في تنقلاته للإستحصال على المخدرات
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخص مجهول الهوية بالتردد بشكل شبه يومي إلى مخيم شاتيلا بهدف الإستحصال على المخدرات.
ومن خلال المتابعة والرصد، كمنت له دورية من المفرزة في محلة أرض جلول/طريق الجديدة، وتمكنت من توقيفه على متن سيارة نوع "مرسيدس" تبين أنها مسروقة من محلة برج حمّود وتحمل لوحات مغايرة، ويدعى:
- ش. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات قضائية بجرائم: سرقة سيارات، سرقة منزل بواسطة الكسر والخلع، وتخريب.
كما ضبط بحوزته كمية من مادتي حشيشة والماريجوانا و"شفرة" وحقنة عدد /2/ لتعاطي المخدرات، و/50/ دولارًا أميركيًا مزيفة، و/3/ لوحات سيارات.
وسلم الموقوف مع المضبوطات والسيارة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
قوى الأمن
التالي
بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-12-01
قوى الأمن: توقيف أفراد من عصابتين نفذتا عمليات سرقة أسلاك كهربائية
أمن وقضاء
2023-12-01
قوى الأمن: توقيف أفراد من عصابتين نفذتا عمليات سرقة أسلاك كهربائية
0
امن وقضاء
2023-11-26
قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في الشمال
امن وقضاء
2023-11-26
قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في الشمال
0
أمن وقضاء
2023-11-25
قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت
أمن وقضاء
2023-11-25
قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت
0
امن وقضاء
2023-11-24
قوى الأمن: توقيف سارقين بمكمن محكم في عاليه
امن وقضاء
2023-11-24
قوى الأمن: توقيف سارقين بمكمن محكم في عاليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:53
بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
أمن وقضاء
08:53
بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
0
أمن وقضاء
03:34
انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة
أمن وقضاء
03:34
انقاذ أشخاص عالقين على طريق عيناتا-الأرز... وزارة الاشغال: لعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ماذا في آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ماذا في آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب؟
0
أمن وقضاء
2023-12-03
إحباط عملية تهريب 38 شخصاً من الجنسية السورية عبر البحر (صور)
أمن وقضاء
2023-12-03
إحباط عملية تهريب 38 شخصاً من الجنسية السورية عبر البحر (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-02
وجدت حبيبها في السرير مع شابة أخرى... هذا ما فعلته بأغراضه انتقاماً منه (فيديو)
منوعات
2023-12-02
وجدت حبيبها في السرير مع شابة أخرى... هذا ما فعلته بأغراضه انتقاماً منه (فيديو)
0
منوعات
2023-11-29
ممرضة تشكو من علاقتها مع حبيبها: "يجبرني على ارتداء الزي الرسمي في الأوقات الحميمة... ما الحلّ؟!"
منوعات
2023-11-29
ممرضة تشكو من علاقتها مع حبيبها: "يجبرني على ارتداء الزي الرسمي في الأوقات الحميمة... ما الحلّ؟!"
0
موضة وجمال
03:03
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس
موضة وجمال
03:03
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس
0
فنّ
03:25
كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين
فنّ
03:25
كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر
أخبار دولية
08:20
إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
08:11
مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
سلطنة عمان تطلق حملة إزالة شباك الصيد لحماية الشعاب المرجانية في إحدى المحميات
تقارير نشرة الاخبار
08:08
سلطنة عمان تطلق حملة إزالة شباك الصيد لحماية الشعاب المرجانية في إحدى المحميات
0
أخبار دولية
08:07
معاناة سكان غزة تتواصل..
أخبار دولية
08:07
معاناة سكان غزة تتواصل..
0
أخبار دولية
08:00
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية
أخبار دولية
08:00
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية
0
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الاسرائيلي: سنلجأ الى الحل العسكري في حال عدم تنفيذ حزب الله القرار 1701
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الاسرائيلي: سنلجأ الى الحل العسكري في حال عدم تنفيذ حزب الله القرار 1701
0
أخبار دولية
07:16
محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات
أخبار دولية
07:16
محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات
0
أخبار دولية
07:14
الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
07:14
الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي
0
أخبار لبنان
06:56
توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل
أخبار لبنان
06:56
توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:19
هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء
أخبار لبنان
10:19
هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء
2
خبر عاجل
10:27
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
10:27
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
3
اخبار البرامج
15:20
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
اخبار البرامج
15:20
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
4
منوعات
11:30
ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)
منوعات
11:30
ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)
5
فنّ
03:29
حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور
فنّ
03:29
حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور
6
منوعات
11:54
عاصفة ثلجية تؤدي إلى توقف مطار ميونيخ والطائرات تتجمد في مكانها! (فيديو)
منوعات
11:54
عاصفة ثلجية تؤدي إلى توقف مطار ميونيخ والطائرات تتجمد في مكانها! (فيديو)
7
خبر كاذب
03:54
مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟
خبر كاذب
03:54
مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟
8
أخبار دولية
14:58
في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين
أخبار دولية
14:58
في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More