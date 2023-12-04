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بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
أمن وقضاء
2023-12-04 | 08:53
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بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن أحد المطلوبين للقضاء بأكثر من 13 ملاحقة بجرائم تجارة وترويج مخدّرات، ويدعى: ب.ح. (مواليد عام 1962، لبناني) بالتنقل بين محافظتي البقاع وجبل لبنان مستخدمًا سيارات مختلفة.
وعلى أثر ذلك، كُلِّفَت المجموعة الخاصة للقيام بإجراءاتها الميدانية لتحديد مكان تواجده وتوقيفه.
وبناء عليه، نصبت له قوة من هذه المجموعة كمينا محكما في محلة صربا-جونية، أدى إلى توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين، كما عثرت بحوزته على مبلغ مالي، وهواتف خلوية. وقد تبيّن أنه يستخدم في تنقلاته هوية باسم شخص آخر، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وقد أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسّع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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مطلوب
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الكوكايين
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