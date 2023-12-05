سرقوا خزنة ومصاغ ذهبي وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتلاحق باقي المتورطين

سرقوا خزنة ومصاغ ذهبي وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتلاحق باقي المتورطين

بتاريخ 19/11/2023، إدعى المواطن (ع. ف. مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) من بلدة كفرتبنيت - النبطية أن مجهولًا أقدم على سرقة خزنة من داخل منزله بواسطة الكسر والخلع، وبداخلها حوالى /7،000/ دولار أميركي ومصاغ ذهبية بقيمة /30،000/ دولار أميركي.



وعلى الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي المختصة إستقصاءاتها وتحرياتها لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الإستعلامية، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية المتورطين في عملية السرقة، ومن بينهم:

- ع. ش. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)

- م. ش. (مواليد عام ١٩٨٥، سوري)

- م. ب. (مواليد عام ۱۹۹۹، سوري).



وبتاريخي 29 و30/11/2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في بلدة النبطية الفوقا والثاني في كفرتبنيت والثالث في بلدة عيدمون.



وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم لجهة تورطهم بعملية السرقة، حيث تبين أن الأول كان على علم مسبق بوجود الخزنة وبداخلها مال ومجوهرات وقام بالتخطيط للسرقة وتنفيذ عملية المراقبة، وأبلغ الثاني بالعملية، والثالث قام بتأمين شخصين من التابعية السورية لدخول المنزل وتنفيذ عملية السرقة بإشراف المذكورين، وتقاسموا الأموال فيما بينهم.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.