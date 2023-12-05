عبود في مؤتمر استقلالية مجالس القضاء العليا: كلّ يطالب باستقلالية القضاء ولكن من أجل قضاء على قياسه

شارك القاضي سهيل عبود، بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، في مؤتمرٍ نظمّته الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا RFCMJ، بعنوان: "استقلالية مجالس القضاء العليا"، وبصفته رئيساً أول لمحكمة التمييز اللبنانية، في اجتماع مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية AHJUCAF، اللذين انعقدا على مرحلتين في محكمة التمييز الفرنسية.



وعرض عبود خلال المؤتمر، لأبرز التحدّيات التي يواجهها القضاء في لبنان، خصوصا لناحية محاولات التدخل في العمل والأداء القضائيين، ما تسبّب بإضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله، وأدى الى شغور في العديد من المراكز القضائية، والى عرقلة سير العدالة في الكثير من القضايا المهمّة.



وأعطى عبود أمثلة عدة عن هذه المحاولات، من بينها عدم اقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وعدم إصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً.



كما شدّد عبود على أن السلطات والجهات والمراجع كافة في لبنان مجمعة على المطالبة باستقلالية السلطة القضائية، ولكن من أجل "قضاء على قياسها" "Une magistrature sur mesure".