إصابة عنصرين في قوى الأمن بجروح جراء قنبلة يدوية ألقاها مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت - صور

استغلّ الغياب القسري لأحد المواطنين عن منزله بسبب القصف الإسرائيلي... فدخل اليه وسرق مبلغًا مالياً

استغلّ الغياب القسري لأحد المواطنين عن منزله بسبب القصف الإسرائيلي... فدخل اليه وسرق مبلغًا مالياً

عبود في مؤتمر استقلالية مجالس القضاء العليا: كلّ يطالب باستقلالية القضاء ولكن من أجل قضاء على قياسه