استغلّ الغياب القسري لأحد المواطنين عن منزله بسبب القصف الإسرائيلي... فدخل اليه وسرق مبلغًا مالياً

أقدم مجهول بتاريخ 14/10/2023، على الدخول إلى منزل يقع على أطراف بلدة الهبارية - حاصبيا بواسطة الكسر والخلع، وسرق منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا.



وبنتيجة المتابعة الفورية، أعطيت الأوامر لدوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد هوية السارق الذي استغلّ ترك المدعي لمنزله بسبب قصف العدو الإسرائيلي لمحيط شبعا والبلدات الحدودية المجاورة.



وعلى الفور، باشرت دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحرّياتها، وبنتيجة المتابعة تم الاشتباه بأحد الرعاة، وهو المدعو: ع. ك. (مواليد عام 2006، سوري).



تم نصب كمين محكم له، وأوقف في أحد الأحراج.



وبالتحقيق معه، اعترف أنه استغلّ نزوح صاحب المنزل على عجلة، ودخل إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ /13،250/ دولار أميركي وهاتفَيْن خلويَّيْن.



وأودع الموقوف مخفر راشيا الفخار مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء.