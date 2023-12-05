شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)

أعلنت قيادة الجيش في بيان، عن تعرض مركز عسكري بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، في منطقة النبي عويضة - العديسة، لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.