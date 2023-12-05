الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد
أمن وقضاء
2023-12-05 | 14:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد
نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد: من مواليد 7 / 5 / 1996 لاسا – قضاء جبيل.
- تطوع في الجيش بتاريخ 25 / 10 / 2018.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل دون أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 12 / 2023 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى المستشفى الحكومي – زحلة من ثم ينقل الساعة 9.30 إلى جبانة بلدة شمسطار حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة شمسطار.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الرقيب
الشهيد
الكريم
المقداد
التالي
سرقوا خزنة ومصاغ ذهبي وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتلاحق باقي المتورطين
تحذيرات متجدّدة من نوايا اسرائيلية جدّية بتوسيع دائرة الصراع في اتجاه لبنان (الجمهورية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-02
الوكالة الوطنية: وساطات بين اهالي الوزاني والجيش نجحت في تسليم جثتي الشهيدين الاحمد والمحمد للصليب الاحمر ومن ثم الى ذويهما لاجراء مراسم الدفن لاحقا
آخر الأخبار
2023-11-02
الوكالة الوطنية: وساطات بين اهالي الوزاني والجيش نجحت في تسليم جثتي الشهيدين الاحمد والمحمد للصليب الاحمر ومن ثم الى ذويهما لاجراء مراسم الدفن لاحقا
0
آخر الأخبار
2023-10-25
حزب الله ينعى الشهيد عادل محمود زعيتر "أبو علي" من بلدة القصر في البقاع
آخر الأخبار
2023-10-25
حزب الله ينعى الشهيد عادل محمود زعيتر "أبو علي" من بلدة القصر في البقاع
0
آخر الأخبار
11:54
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية وإلى 408 منذ هجوم 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
11:54
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية وإلى 408 منذ هجوم 7 تشرين الأول
0
آخر الأخبار
11:00
سامي الجميل: استهداف إسرائيل لمواقع الجيش على الحدود تعد صارخ على سيادة لبنان وخرق خطير للـ1701
آخر الأخبار
11:00
سامي الجميل: استهداف إسرائيل لمواقع الجيش على الحدود تعد صارخ على سيادة لبنان وخرق خطير للـ1701
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:46
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
أمن وقضاء
08:46
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:12
كيف يبدو الوضع الميداني جنوباً اليوم؟
أمن وقضاء
07:12
كيف يبدو الوضع الميداني جنوباً اليوم؟
0
أمن وقضاء
06:50
استغلّ الغياب القسري لأحد المواطنين عن منزله بسبب القصف الإسرائيلي... فدخل اليه وسرق مبلغًا مالياً
أمن وقضاء
06:50
استغلّ الغياب القسري لأحد المواطنين عن منزله بسبب القصف الإسرائيلي... فدخل اليه وسرق مبلغًا مالياً
0
أمن وقضاء
05:41
إصابة عنصرين في قوى الأمن بجروح جراء قنبلة يدوية ألقاها مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت - صور
أمن وقضاء
05:41
إصابة عنصرين في قوى الأمن بجروح جراء قنبلة يدوية ألقاها مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت - صور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
0
آخر الأخبار
09:16
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكننا أن نتوقف عن العمل حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة الرهائن وتدمير حماس
آخر الأخبار
09:16
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكننا أن نتوقف عن العمل حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة الرهائن وتدمير حماس
0
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
0
خبر عاجل
03:53
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
خبر عاجل
03:53
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
6
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
7
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More