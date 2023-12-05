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الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد

أمن وقضاء
2023-12-05 | 14:41
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الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد
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الجيش ينعى الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد: من مواليد 7 / 5 / 1996 لاسا – قضاء جبيل.

- تطوع في الجيش بتاريخ 25 / 10 / 2018.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل دون أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 12 / 2023 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى المستشفى الحكومي – زحلة من ثم ينقل الساعة 9.30 إلى جبانة بلدة شمسطار حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة شمسطار.

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