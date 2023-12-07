بالجرم المشهود... توقيف مروجي مخدرات ينشطون في شاتيلا والرملة البيضاء

في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن تواجد مروّجَيْ مخدّرات في محلّة ساحة شاتيلا.



نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها عناصر المفرزة، توصّلت إلى تحديد هويتيهما، وهما:



و. م. (مواليد عام 1992، لبناني)

ح. ح. (مواليد عام 1992، فلسطيني)



وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دورية من هذه المفرزة من توقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة المذكورة على متن سيارة نوع "مرسيدس".



وبتفتيشهما والسيارة، عُثر بحوزتهما على أنواع متعدّدة من المواد المخدرة عبارة عن /58/ حبة متنوعة، بالإضافة الى كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف مقسمة وجاهزة للترويج.



وفي سياقٍ متّصل، تمكنت عناصر مفرزة استقصاء بيروت من توقيف مروّجَيْ مخدّرات بالجرم المشهود على متن دراجة آليّة من دون لوحات في محلة الرملة البيضاء، وهما السوريّان:



ع. ح. (مواليد عام 2001)

ع. م. ش. (مواليد عام 2001)



وبتفتيشهما والدراجة تم ضبط كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف، وحبوب كبتاغون.



وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.