عند حاجز ضهر البيدر... أوقف لحيازته كمية من المخدّرات

أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، بتاريخ 3-12-2023، المدعو: إ. أ. (مواليد عام 1979، لبناني)، وذلك على متن فان لنقل الركاب.



وبتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط دراجة نوع "سويت" لون أسود، كمية من مادة حشيشة الكيف، /116/ حبة كبتاغون، /8/ حبات ترامادول، /4/ حبات لون أحمر مجهولة النوع، ورق لف سجائر.



وبالاستماع اليه، اعترف ان الدراجة الآلية مسروقة.



وأودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.