توقيف شخصين في منطقة برج حمود لارتكابهما جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود، بتاريخ 6 /12 /2023، المواطن (م.ع.) والسوري (ز.ر.) لارتكابهما جرائم السرقة والسلب، والتعدي على أشخاص، وفرض خوات، وتعاطي المخدرات والإتجار بها.



وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.