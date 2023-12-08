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الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف

أمن وقضاء
2023-12-08 | 11:05
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الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف
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الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف

تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

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