الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف

تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل - الجنوب لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.