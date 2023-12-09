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شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب



شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان اعتداءات اسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم:



- غارتان للطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب

-غارة للطيران الحربي على أطراف مارون الراس

-40 قذيفة ( دبابات - هاون - 155ملم ) إستهدفت المحمية ومحيط حديقة مارون الراس

-7 قذائف ثقيلة استهدفت بالمنطقة الواقعة بين مارون الراس وعيترون