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شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب
أمن وقضاء
2023-12-09 | 02:52
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شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب
شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان اعتداءات اسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم:
- غارتان للطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب
-غارة للطيران الحربي على أطراف مارون الراس
-40 قذيفة ( دبابات - هاون - 155ملم ) إستهدفت المحمية ومحيط حديقة مارون الراس
-7 قذائف ثقيلة استهدفت بالمنطقة الواقعة بين مارون الراس وعيترون
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