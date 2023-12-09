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شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب

أمن وقضاء
2023-12-09 | 02:52
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شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب
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شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب


شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان اعتداءات اسرائيلية  في ساعات الليل وفجر اليوم:

- غارتان للطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب
-غارة للطيران الحربي على أطراف مارون الراس
-40 قذيفة ( دبابات  - هاون - 155ملم )  إستهدفت المحمية ومحيط حديقة مارون الراس 
-7 قذائف ثقيلة استهدفت بالمنطقة الواقعة بين مارون الراس وعيترون

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