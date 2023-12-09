أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت
أمن وقضاء
2023-12-09 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت
أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت
فجر اليوم السبت 9-12-2024، وردت إلى المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن وجود المدعو (ح.م.م.) في عيتيت في الجنوب، والذي كان مطلوبًا بعدة مذكرات توقيف بسبب إطلاق نار ورمي رمانات يدوية على دورية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية التي حاولت توقيفه منذ مدة، وأصاب اثنين من عناصرها بجروح.
وبعد الرصد، تأكدت للمديرية معلومات حول تحضير المدعو (ح.م.م.) لأعمال عدائية داخل بلدته عيتيت في الجنوب، وقد قام بتجهيز نفسه بأعتدة عسكرية ومتفجرات لهذه الغاية.
وبعد محاصرته من قبل دورية تابعة لأمن الدولة، حصلت تطورات عسكرية بين عناصر الدورية والمطلوب، أصيب على أثرها، وما لبث أن فارق الحياة أثناء نقله إلى أحد المستشفيات.
وتقوم المديرية العامة لأمن الدولة بالإجراءات اللازمة بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدولة:
مطلوب
بمذكرات
توقيف
محاصرته
عيتيت
التالي
سرقا لوحات إعلانية في زحلة وحققا مكاسب مالية كبيرة
شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:54
مقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:54
مقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أمن وقضاء
2023-12-05
إصابة عنصرين في قوى الأمن بجروح جراء قنبلة يدوية ألقاها مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت - صور
أمن وقضاء
2023-12-05
إصابة عنصرين في قوى الأمن بجروح جراء قنبلة يدوية ألقاها مطلوب للعدالة في بلدة عيتيت - صور
0
أمن وقضاء
2023-12-04
بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
أمن وقضاء
2023-12-04
بالجرم المشهود... توقيف مطلوب في صربا-جونية أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين
0
أمن وقضاء
2023-11-29
خلال عملية توقيف أحد المطلوبين... حاول قتل عناصر دورية شعبة المعلومات فأصيب بطلق ناري وتوفي على الفور
أمن وقضاء
2023-11-29
خلال عملية توقيف أحد المطلوبين... حاول قتل عناصر دورية شعبة المعلومات فأصيب بطلق ناري وتوفي على الفور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:37
سرقا لوحات إعلانية في زحلة وحققا مكاسب مالية كبيرة
أمن وقضاء
04:37
سرقا لوحات إعلانية في زحلة وحققا مكاسب مالية كبيرة
0
أمن وقضاء
02:52
شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب
أمن وقضاء
02:52
شريط الاعتداءات الاسرائيلية في ساعات الليل وفجر اليوم على الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟
0
أمن وقضاء
11:05
الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف
أمن وقضاء
11:05
الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
14:04
كادت أن تموت أمام أطفالها... بسبب حقنة لإنقاص الوزن!
منوعات
14:04
كادت أن تموت أمام أطفالها... بسبب حقنة لإنقاص الوزن!
0
أخبار دولية
06:38
عباس يحمل الولايات المتحدة مسؤولية "ما يسيل من دماء" في قطاع غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن
أخبار دولية
06:38
عباس يحمل الولايات المتحدة مسؤولية "ما يسيل من دماء" في قطاع غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن
0
آخر الأخبار
2023-12-07
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-07
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة
0
أمن وقضاء
03:41
أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت
أمن وقضاء
03:41
أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية
أخبار لبنان
07:57
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:50
ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
05:56
السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
05:56
السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي
تقارير نشرة الاخبار
14:13
بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي
0
أخبار دولية
14:12
ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟
أخبار دولية
14:12
ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟
0
أخبار دولية
14:05
التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟
أخبار دولية
14:05
التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:50
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:50
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023
0
أخبار دولية
13:44
الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا
أخبار دولية
13:44
الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:25
التايمز: معلومات اطلعت عليها بريطانيا تفيد بنقل مجموعات مدعومة من إيران صواريخ وأسلحة للبنان عبر العراق وسوريا
آخر الأخبار
16:25
التايمز: معلومات اطلعت عليها بريطانيا تفيد بنقل مجموعات مدعومة من إيران صواريخ وأسلحة للبنان عبر العراق وسوريا
2
حال الطقس
00:23
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:23
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
15:54
مجلس الأمن يفشل بإقرار مشروع قرار وقف نار فوري في غزة بعد فيتو أميركي
خبر عاجل
15:54
مجلس الأمن يفشل بإقرار مشروع قرار وقف نار فوري في غزة بعد فيتو أميركي
4
منوعات
16:12
رجل "بطل" ينقذ سيدة من مياه الفيضانات... مشهد لا يُصدّق! (صور)
منوعات
16:12
رجل "بطل" ينقذ سيدة من مياه الفيضانات... مشهد لا يُصدّق! (صور)
5
منوعات
10:40
بقيت عارية بالكامل لأسبوع كامل...وهكذا وصفت تجربتها!
منوعات
10:40
بقيت عارية بالكامل لأسبوع كامل...وهكذا وصفت تجربتها!
6
منوعات
11:03
توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!
منوعات
11:03
توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!
7
صحف اليوم
00:06
باريس تجمد مساعدات للجيش اللبناني (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:06
باريس تجمد مساعدات للجيش اللبناني (الشرق الأوسط)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More