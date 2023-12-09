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أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت

أمن وقضاء
2023-12-09 | 03:41
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أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت
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أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت

أمن الدولة: مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة بعد محاصرته في عيتيت

فجر اليوم السبت 9-12-2024، وردت إلى المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن وجود المدعو (ح.م.م.) في عيتيت في الجنوب، والذي كان مطلوبًا بعدة مذكرات توقيف بسبب إطلاق نار ورمي رمانات يدوية على دورية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية التي حاولت توقيفه منذ مدة، وأصاب اثنين من عناصرها بجروح.
    
وبعد الرصد، تأكدت للمديرية معلومات حول تحضير المدعو (ح.م.م.) لأعمال عدائية داخل بلدته عيتيت في الجنوب، وقد قام بتجهيز نفسه بأعتدة عسكرية ومتفجرات لهذه الغاية.
     
وبعد محاصرته من قبل دورية تابعة لأمن الدولة، حصلت تطورات عسكرية بين عناصر الدورية والمطلوب، أصيب على أثرها، وما لبث أن فارق الحياة أثناء نقله إلى أحد المستشفيات.

وتقوم المديرية العامة لأمن الدولة بالإجراءات اللازمة بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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