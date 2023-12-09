بعد المعلومات عن استهداف برج المراقبة التابع للكتيبة الاسبانية في اليونيفل في إبل القمح... هذا ما قاله تينينتي

أفادت معلومات بأن القصف الاسرائيلي استهدف مساء اليوم، برج المراقبة التابع للكتيبة الاسبانية في اليونيفل في منطقة إبل القمح المواجهة لمستوطنة المطلة.



وأكد المتحدث الرسمي لليونيفيل اندريا تينينتي في اتصال مع الـLBCI، أن التقرير الأمني الوحيد الذي وصل الى اليونيفيل يشير الى أصابة أحد مراكزها في منطقة عرب الوزاني بعد الظهر، من دون وقوع إصابات.