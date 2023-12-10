نقابة المحامين في طرابلس: ملتزمون بالإضراب غدًا

نقابة المحامين في طرابلس: ملتزمون بالإضراب غدًا



أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس أن النقابة في طرابلس، وبالتنسيق مع النقابة في بيروت، تلتزم بالإضراب العام يوم غد الإثنين مع إقفال الدوائر النقابية كافة، وذلك في يوم التضامن العالمي مع غزة واستنكارًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أهل غزة والشعب الفلسطيني وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان.