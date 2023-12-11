قتيل بإشكال على طريق زوطر النبطية

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام بأن اشكالا وقع بعد ظهر اليوم بين عدد من السوريين قرب قاعة لافيتا على طريق زوطر -النبطية، تطور الى استخدام آلات حادة، فتعرض الشاب السوري بسام محمد النصار (37 عاما) لضربة على رأسه نقل على اثرها الى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، حيث ما لبث ان فارق الحياة.