إستشهاد مختار الطيبة إثر سقوط قذيفة عليه...

إستشهاد مختار الطيبة إثر سقوط قذيفة عليه...

إستهدف منزل في بلدة الطيبة من قبل إسرائيل، ما أدى إلى استشهاد المختار حسين علي منصور وهو في العقد السابع.



وتجدر الإشارة إلى أن القذيفة لم تنفجر لكنها أصابت منصور بشكل مباشر. وقد كان على الشرفة ٨ أشخاص.