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هادي غادر منزله في صور ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

أمن وقضاء
2023-12-11 | 12:11
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هادي غادر منزله في صور ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
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هادي غادر منزله في صور ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود هادي سلمان جبارة (من مواليد عام 2007، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 08-12-2023 مكان إقامته الكائن في محلة الحوش- صور، ولم يعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر المخيمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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