قوى الأمن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا

أعلنت المديّرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه اعتباراً من الساعة 8,00 ولحين الانتهاء من تاريخ 12-12-2023، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان- وطى الجوز، حيث من المتوقّع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.