الجيش: توقيف ١٥ شخصًا في مناطق عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود

في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات بمؤازرة وحدات من الجيش، أوقف في منطقة عين الرمانة - بعبدا المواطن (أ.م.) والمدعو (أ.ص.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط في حوزتهما مسدس حربي.كما أوقف ١٣ سوريًا في مناطق النبعة والدورة وبرج حمود لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتجولهم دون أوراق ثبوتية وحيازة بعضهم المخدرات وتعاطيها، وضبطت في حوزتهم 9 دراجات نارية غير قانونية وسيارة تحمل لوحات مزورة.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.