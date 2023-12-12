إصابة متشرد ألقى بنفسه عن جسر المشاة في ذوق مكايل

إصابة متشرد ألقى بنفسه عن جسر المشاة في ذوق مكايل



ألقى متشرد في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية بنفسه من جسر المشاة على المسلك الغربي لأوتوستراد ذوق مكايل، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، ما تسبب بزحمة سير على المسلك.