أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سرقن مبالغ مالية ومصاغًا ذهبية من داخل أحد المنازل... هويات المتورطين كشفت وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
2023-12-12 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سرقن مبالغ مالية ومصاغًا ذهبية من داخل أحد المنازل... هويات المتورطين كشفت وهذه التفاصيل
إدعى وكيل إحدى السيدات بتاريخ 04-12-2023، لدى فصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، أنّ مجهولاً أقدم على الدخول إلى منزلها الكائن في محلة كوسبا-الكورة وسرق من داخل خزنة حديدية مبلغ /130،000/ دولار أميركي، /28000/ يورو، /150/ ليرة ذهبية، بالإضافة إلى بعض المصاغ الذهبية.
على أثر ذلك، باشرت عناصر الفصيلة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين، وبنتيجة الجهود الحثيثة، توصّلت إلى الاشتباه بكل من:
ف. غ. (من مواليد عام 1991، لبنانية)
ف. ب. (من مواليد عام 1980، لبنانية)
ن. م. (من مواليد عام 1973، لبنانية)
وجرى استدعاؤهن إلى مركز الفصيلة، وبالتحقيق معهنّ أنكرن في بادئ الأمر علاقتهنّ بعملية السرقة، وبعد مواجهة الأولى بالأدلّة التي تثبت تورّطها، عادت واعترفت بأنها نفّذت عملية السرقة بالإشتراك مع الثانية وأعطتها مبلغ /60،000/ دولار أميركي و/2000/ يورو، والثالثة التي أخذت صندوق بداخله /100/ ليرة ذهبية، وبأنها أعطت زوجها (م. د. من مواليد عام 1992، لبناني) كل ما سرقته.
وباستماع إفادة الأخير، اعترف بأنه أخذ من زوجته مبلغ /20،000/ دولار أميركي و/15000/ يورو، و/48/ ليرة وبعض المصاغ الذهبية، وأنه قام ببيع كل الليرات لمحلَّي مجوهرات في عكار لمالكيهما (ع. ص.) و(ه. خ.)، واشترى بثمنها وبقسم من المبالغ المالية /3/ سيارات وباصَيْن، وكمية من الأحذية بقيمة /15000/ دولار لبيعها في المحل الذي يملكه في المحلة ذاتها، كما وأنه وضع قسم من المال والمجوهرات المتبقية في منزل أحد أصدقائه المدعو (م. ن.).
وبعد الدلالة على منزل الأخير وعلى محال المجوهرات، جرى مداهمتها وضبط داخل منزل (م. ن.) ما تبقّى من المجوهرات والمال، وتم استرجاع المصاغ من محال المجوهرات.
وسُلّمت المضبوطات إلى الجهة المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين (م. د.)، (ف. غ.)، (ف. ب.)، و(ن. م.) وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والباقون تُرِكُوا لقاء سندات إقامة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
مبالغ
مالية
ومصاغًا
ذهبية
المنازل...
هويات
المتورطين
التفاصيل
التالي
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
إصابة متشرد ألقى بنفسه عن جسر المشاة في ذوق مكايل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-28
رسالة نصية غريبة ثم اختفاء مفاجئ واشتباه بجريمة... الأدلة في منزل الضحية ترجح احتمالية الوفاة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-28
رسالة نصية غريبة ثم اختفاء مفاجئ واشتباه بجريمة... الأدلة في منزل الضحية ترجح احتمالية الوفاة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-17
بعد اختفائها لأيام اكتشفوا جثتها داخل منزلها... "مقتحم" بعثر المنزل والجثة وهذه التفاصيل!
0
فنّ
2023-10-20
بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!
فنّ
2023-10-20
بعد أن تسللوا الى منزله وطعنوه حتى الموت مع زوجته... هوية قاتل المخرج الايراني مهرجوئي كشفت وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-10-03
بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-10-03
بعد اختفائها مع دراجتها وجدوها مغطاة داخل خزانة... العثور على ابنة الـ9 أعوام بفضل رسالة الفدية وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:56
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
05:56
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أمن وقضاء
02:32
إصابة متشرد ألقى بنفسه عن جسر المشاة في ذوق مكايل
أمن وقضاء
02:32
إصابة متشرد ألقى بنفسه عن جسر المشاة في ذوق مكايل
0
أمن وقضاء
13:23
الجيش: توقيف ١٥ شخصًا في مناطق عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود
أمن وقضاء
13:23
الجيش: توقيف ١٥ شخصًا في مناطق عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود
0
أمن وقضاء
12:17
قوى الأمن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا
أمن وقضاء
12:17
قوى الأمن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:22
ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
أخبار لبنان
05:22
ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
0
منوعات
2023-12-05
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
2023-12-05
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
0
منوعات
2023-12-11
يصيب أقل من أربعين شخصًا في العالم... مرض نادر استغرق حل لغزه أكثر من ثلاثة عقود أصاب والدة وطفليها وهذه قصتهم!
منوعات
2023-12-11
يصيب أقل من أربعين شخصًا في العالم... مرض نادر استغرق حل لغزه أكثر من ثلاثة عقود أصاب والدة وطفليها وهذه قصتهم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
0
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
0
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
0
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين الحكومة والبرلمان... ملف التمديد لقائد الجيش مكانك راوِح
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين الحكومة والبرلمان... ملف التمديد لقائد الجيش مكانك راوِح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خرق واسع لقواعد الإشتباك في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خرق واسع لقواعد الإشتباك في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عبد اللهيان: طهران تدعم حماس وحزب الله وفقًا للقانون الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عبد اللهيان: طهران تدعم حماس وحزب الله وفقًا للقانون الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
2
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
3
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
4
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
5
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
6
منوعات
07:46
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
منوعات
07:46
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
7
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
8
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More