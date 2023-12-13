وزير الدفاع وقع مراسيم ترقية الضباط وأحالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وزير الدفاع وقع مراسيم ترقية الضباط وأحالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وقع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مراسيم ترقية الضباط إعتبارًا من 1/1/2024، وذلك للدفعة الأولى من العام 2024 من الرتب كافة.



وقد أحيلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقًا للأصول.



كما وقع سليم جداول القيد للضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد، وأعيدت إلى قيادة الجيش لإجراء المقتضى.