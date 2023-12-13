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اليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تشرين الثاني

أمن وقضاء
2023-12-13 | 08:28
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اليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تشرين الثاني
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اليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تشرين الثاني

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، تم توقيف 510 أشخاص من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات 79 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات. 

وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

كما تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي.
 
وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل 1200 سوريًا عبر الحدود اللبنانية - السورية.
 
 
 
 

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