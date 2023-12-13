بعد رشق أحد المواطنين موكب رسمي أثناء مروره في طرابلس... "أمن الدولة" تتحرك

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيان، أنه أثناء مرور موكب رسميّ في طرابلس، حاول أحد المواطنين رشقه، فاضطرّ أحد العناصر المولجة بحماية الموكب إلى التصدّي له.



ولفتت الى أنها تقوم بالاجراءات اللازمة للمعالجة وفقاً للقوانين.