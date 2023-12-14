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بعد ساعات معدودة على آخر عملية نفذها... توقيف سارق حواسيب محمولة من داخل السيارات
أمن وقضاء
2023-12-14 | 03:12
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بعد ساعات معدودة على آخر عملية نفذها... توقيف سارق حواسيب محمولة من داخل السيارات
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لعمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مختلف المناطق اللبنانية والتي كان آخرها بتاريخ 06/12/2023، حيث أقدم مجهول على كسر زجاج إحدى السيارات في جل الديب، وسرق من داخلها حاسوبًا محمولًا، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هوية الفاعل وتوفيقه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت خلال ساعات معدودة من تحديد هوية منفذ عملية السرقة، ويدعى:
ف. ن. (مواليد عام 1970، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.
بالتاريخ ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة التّل - طرابلس.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تتفيده عملية سرقة الحاسوب من داخل سيّارة في جلّ الدّيب بعد أن أقدم على كسر زجاجها الخلفي، وأنّه كان ينوي بيعه. كما اعترف أنّه أقدم، بتواريخ سابقة، على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الحواسيب المحمولة من داخل سيّارات.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وفي السياق، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين، عدم ترك أغراضهم (هاتف خلوي، حقائب يدوية، حاسوب محمول، وغيرها...) بشكل ظاهر داخل سياراتهم، بعد ركنها، مما يجعلها عُرضة للسرقة.
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