إنذارات لأصحاب مطاعم وملاحم في شكا لعدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة العامة

إنذارات لأصحاب مطاعم وملاحم في شكا لعدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة العامة



جالت دورية من مديرية أمن الدولة في البترون على المطاعم والملاحم في بلدة شكا برفقة طبيب القضاء وتم توجيه إنذارات لعدد من أصحابها بسبب عدم الإلتزام بشروط النظافة والصحة والسلامة العامة.



وتم التشديد على ضرورة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على نظافة مؤسساتهم والإلتزام بشروط السلامة العامة. وتم تحديد مهلة لهم لتسوية أوضاعهم.

